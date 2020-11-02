02.11.2020 (12:30)

Военные инженеры Северного флота навели временную переправу через реку в Мурманской области

Военные инженеры Северного флота отработали установку временной переправы для тяжёлой автомобильной и бронетанковой техники через водную преграду взамен условно разрушенного моста в Мурманской области. В рамках проводимого учения специалисты отдельного морского инженерного полка Северного флота использовали новый комплект тяжёлого механизированного моста ТММ-3 на базе армейского грузовика КамАЗ.

Учение было проведено в районе реки Средняя недалеко от посёлка Щукозеро. По замыслу учения, стационарный мост через водную преграду был уничтожен диверсионно-разведывательной группой условного противника, а подходы к мосту и к реке – заминированы. Прибывшее к месту разрушения подразделение сапёров выполнило инженерную разведку местности. Также военнослужащие определили степень повреждения мостового перехода и сделали вывод о невозможности его безопасного использования.

Для восстановления прерванного транспортного движения было решено возвести временную переправу. Задача осложнялась возможным минированием наиболее удобного подхода к реке. С помощью взвода сапёров и минно-розыскных собак все взрывные устройства были обнаружены и утилизированы на месте. Затем в дело вступило инженерно-мостовое подразделение, которое менее чем за час наладило переправу из трёх мостовых переходов.

Надёжность новой мостовой переправы была сразу же проверена тяжёлыми армейскими грузовиками.

Учения по наведению мостовой переправы в условиях Крайнего Севера и Арктики стали контрольной проверкой умений с специальных навыков флотских инженеров в летнем периоде обучения. По оценке руководства морской инженерной службы, с поставленными задачами их подчинённые успешно справились.

Справочно:

Тяжёлый механизированный мост (ТММ-3) предназначен для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 м и глубиной до 3 м с целью пропуска через них колесных и гусеничных нагрузок весом до 60 тонн.

Комплект моста состоит из четырёх мостоукладчиков на шасси грузовика Камаз (ранее использовался КРАЗ), несущих на себе мостовые блоки с опорами.

Мостовой комплект успешно применяется для наведения временных переправ через небольшие водные преграды в условиях Крайнего Севера и Арктики.

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