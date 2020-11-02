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02.11.2020 (12:15)

Военнослужащие Балтийского флота проводят ежедневную дезинфекцию объектов флотской инфраструктуры

Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.

Кроме того, специальной обработке подвергаются военные комиссариаты, расположенные в Калининградской области, а также филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде. 

В общей сложности, специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса еженедельно обрабатывается свыше 30 тыс. кв. метров территории.

Для дезинфекции используются специальный раствор для обработки зданий, помещений и личного состава, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Войска РХБ защиты , Балтийский флот , Западный военный округ , Социальная защита , COVID-19
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