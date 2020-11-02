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02.11.2020 (12:00)

Полигоны Балтийского флота готовят к новому учебному году

На Балтийском флоте проходят мероприятия по модернизации и усовершенствованию учебно-материальной базы флотских полигонов, расположенных в Калининградской области.

Всего к новому учебному году, который начнется 1 декабря, будет подготовлено более 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовкам.

В настоящее время силами полигонных команд изготовлено и отремонтировано более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника.

На полигонах также создаются учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать созданные заграждения и естественные природные препятствия.

В зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение более трех десятков учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединения ПВО и связи, артиллерии, разведки и морской авиации флота.

Подготовка полигонов к новому учебному периоду обучения продолжится до конца ноября текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Полигон , Специальная подготовка
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