02.11.2020 (11:45)

Личный состав дежурного подразделения морской пехоты КФл уничтожил условную группу НВФ огнём из БТР-82А

В рамках тренировки личный состав дежурного подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отразил нападение группы условного незаконного вооружённого формирования (НВФ) на военные объекты воинской части.

По замыслу тренировки, группа НВФ проводила разведку с целью захвата военного объекта.

Первая группа условного противника провела отвлекающий манёвр и открыла стрельбу по контрольно-пропускному пункту (КПП), в то же время вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию воинской части после подрыва ограждения имитационными шашками типа ШИРАС.

Личный состав дежурного подразделения по сигналу экипировался и выдвинулся в район КПП, где занял оборону и приступил к отражению атаки. В это время дежурная смена оповестила подразделение антитеррора. Прибывшая тактическая группа при поддержке бронетранспортёров БТР-82А окружила и уничтожила условного противника.

Кроме того, в ходе тренировки были отработаны вопросы обезвреживания взрывного устройства с использованием миноискателей ИМП-2 и РВМ, а также комплекта разминирования КР-О.

Всего в тренировке по отражению нападения НВФ принимали участие около 100 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл, было задействовано пять БТР-82А.

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