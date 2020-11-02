02.11.2020 (11:30)

Инженерно-сапёрные подразделения КФл учатся оборудовать наблюдательные пункты в особых условиях

В Дагестане с личным составом инженерно-саперных подразделений Каспийской флотилии (КФл) проводятся комплексные полевые занятия на полигоне Аданак с отработкой плановых учебно-боевых задач на местности.

На занятиях военнослужащие инженерно-саперных подразделений выполняют практические нормативы по установке мин и разминированию минных полей, а также разноплановые задачи по фортификационному обеспечению войск с использованием специальной инженерной техники.

Особое внимание будет уделено оборудованию командно-наблюдательных пунктов (КНП) в условиях горной местности. Военнослужащие выполнят маскировку от наземной и воздушной разведки условного противника.

Полевые занятия проходят на специально оборудованных учебных местах и инженерных полях полигона Аданак.

Всего в комплексных занятиях принимает участие более 200 военнослужащих инженерных войск КФл, задействовано порядка 20 единиц специальной военной техники, в том числе мобильная дизельная электростанция ЭД-30АИ.

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