02.11.2020 (11:15)
Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации Черноморского флота уничтожили корабли условного противника в море
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели учение по нанесению бомбового удара по кораблям условного противника в Чёрном море.
По замыслу учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море группу надводных кораблей условного противника.
Полученные от БпЛА данные были переданы экипажам бомбардировщиков для применения бомбового оружия по морским целям.
Лётчики на Су-24М выполнили учебные упражнения по заходу на боевой курс, нанесению условного бомбометания и ухода от возможного ответного удара.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности морской авиации и ПВО ЧФ в акватории Чёрного моря.
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Таджикистане отработали тактику действий по защите военных объектов от НВФ
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская авиация , Самолеты , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка