02.11.2020 (11:15)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М морской авиации Черноморского флота уничтожили корабли условного противника в море

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели учение по нанесению бомбового удара по кораблям условного противника в Чёрном море.

По замыслу учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море группу надводных кораблей условного противника.

Полученные от БпЛА данные были переданы экипажам бомбардировщиков для применения бомбового оружия по морским целям.

Лётчики на Су-24М выполнили учебные упражнения по заходу на боевой курс, нанесению условного бомбометания и ухода от возможного ответного удара.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности морской авиации и ПВО ЧФ в акватории Чёрного моря.

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