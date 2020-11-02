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02.11.2020 (11:00)

Российские военнослужащие в Таджикистане отработали тактику действий по защите военных объектов от НВФ

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане отработали тактику действий по отражению нападения незаконного вооруженного формирования (НВФ) на объекты военной инфраструктуры.

По замыслу учения, условные террористы предприняли попытку проникнуть на склады для хранения боеприпасов с целью проведения ряда диверсионных атак. С получением сигнала военнослужащие отработали задачи по оперативному выводу техники, прибытию в условный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей, а также проведению операции по блокированию и ликвидации бандформирования. В ходе учения особое внимание командиры подразделений уделили вопросам организации управления с помощью многофункциональных радиостанций комплекса «Азарт», когда в ходе учебного боя корректировали тактику действий и выполнение огневых задач подчиненным личным составом.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Антитеррор , Таджикистан
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