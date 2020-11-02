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02.11.2020 (10:45)

В Омской области прошла отправка призывников в Вооруженные Силы РФ

В Омской области более 45 призывников отправились с областного сборного пункта на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России.

Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, сотрудники администрации, прикомандированные военнослужащие, старшие команд, которые прибывают за новобранцами, также допускаются на сборный пункт только после тестирования.

На территории военкомата создан изолятор, куда планируют помещать новобранцев в случае положительного анализа на COVID-19, откуда больной будет транспортирован в медицинское учреждение.

Специалисты РХБ защиты перед приемом новобранцев провели санитарную обработку помещений сборного пункта, транспорта для отправки призывников к местам службы.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 тыс. человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
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