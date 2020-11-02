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02.11.2020 (10:30)

В Новосибирске развернут пункт приема транзитных воинских команд

В Новосибирской области в аэропорту Толмачево организован пункт приема личного состава (ППЛС), где встречают транзитных новобранцев, направляющихся для прохождения военной службы в отдельные районы Крайнего севера и Дальнего Востока самолетами военно-транспортной авиации (ВТА).

Во время заправки и обслуживания самолетов ВТА, военнослужащие размешаются в пункте приема личного состава, организованном на территории отдельного вертолетного полка 14 армии ВВС ПВО Центрального военного округа. Пункт оборудован столовой, спальными помещениями, медицинским пунктом. Одновременно ППЛС может разместить до 250 военнослужащих. 

Специалистами РХБ защиты, проводится санитарная обработка помещений, у новобранцев в обязательном порядке проводится термометрия тела и производится обработка рук обеззараживающими растворами. На все время пути следования, новобранцы, и лица их сопровождающие, обеспечиваются расходными материалами: масками, дезинфицирующими средствами.

ППЛС будет работать до конца осеней призывной компании, которая завершится 31 декабря.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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