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02.11.2020 (10:15)

Военные медики оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в трех больницах Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России оказывают помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в трех медицинских учреждениях Кургана и Шадринска.

Для эффективной работы и оказания помощи курганским коллегам в борьбе с COVID-19 сформированы врачебные группы. Военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи ежедневно проводят осмотры пациентов, корректируют и проводят лечение больных, осуществляют консультации и оказывают методическую помощь медицинскому персоналу больниц региона.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны России состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
COVID-19
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