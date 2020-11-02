02.11.2020 (10:00)

Молодые летчики ВВО впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей

В Забайкальском крае молодые летчики истребительной авиачасти Восточного военного округа на многоцелевых истребителях Су-30см впервые выполнили задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей.

Экипажи отработали нормативы по одеванию летного обмундирования, совершили парные взлеты с аэродрома и осуществили учебные (электронные) пуски управляемых ракет по самолетам «противника».

Кроме того, молодые летчики выполнили элементы воздушного боя с авиацией условного противника, роль которого выполнили опытные пилоты на истребителях Су-30см.

Помимо этого, при выполнении перехвата воздушных целей, экипажами были отработаны элементы простого и сложного пилотирования, как одиночно, так и в составе пар.

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