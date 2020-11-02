02.11.2020 (09:45)

Около двух тысяч новобранцев пополнят соединения и части Амурского объединения ВВО в ходе осеннего призыва

До конца года около двух тысяч призывников пополнят соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края. Большинство новобранцев осеннего призыва поступит в войска округа из дальневосточных регионов.

Перевозка призывников будет осуществляться специально выделенным авиационным транспортом, отдельными вагонами железнодорожных поездов, а также транспортом воинских частей. В ходе перевозки новобранцев в обязательном порядке выполняются все необходимые санитарно-эпидемиологические требования с целью предупреждения распространения опасных вирусных инфекций.

Перед отправкой в воинские части, на сборных пунктах военкоматов все призывники сдают тесты на COVID-19. После прибытия в воинскую часть молодое пополнение проходит обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медицинских работников воинских частей.

Первая команда молодого пополнения уже прибыла из Республики Башкортостан и проходит карантинные мероприятия.

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