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02.11.2020 (09:30)

Снайперы ВВО провели учебный бой в горах Бурятии

В Республике Бурятия с военнослужащими подразделения снайперов Восточного военного округа состоялись занятия по ведению боя в горной местности.

Военнослужащие со штатным оружием и специальным снаряжением совершили марш-бросок, для усложнения задачи во время марша снайперам поступали различные вводные.

Снайперы, используя рельеф местности в качестве маскировки, поражали внезапно появляющиеся мишени, имитирующие условного противника.

Помимо этого, после подъема на вершину горы, военнослужащие в составе снайперских пар отработали задачи организации огневых позиций и маскировке с учетом естественных складок местности и климатических условий.

В ходе практической части занятий, снайперские пары отработали ведение огня ночью в условиях отсутствия естественных и искусственных укрытий с использованием специальных прицелов ночного видения. Также, на специализированном имитационном поле военнослужащие закрепили практические навыки по стрельбе из стрелкового оружия по скоростным малогабаритным воздушным целям.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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