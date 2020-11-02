02.11.2020 (09:15)

Большой противолодочный корабль «Североморск» взял курс в Баренцево море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» и большой морской танкер «Сергей Осипов» вышли из залива Мори-Ферт Северного моря и взяли курс в Баренцево море. Отряд завершил выполнение поставленных задач в Северной Атлантике и приступил к переходу в основной пункт базирования.

В Норвежском и Баренцевом морях экипаж БПК «Североморск» проведёт учения по поиску подводных лодок условного противника и отработает учебно-боевые задачи по обороне отряда кораблей от средств воздушного нападения.

Ранее в заливе Мори-Ферт североморцы провели учение по противодиверсионной обороне и отработали пополнение запасов топлива и пресной воды от танкера.

БПК «Североморск» вместе с танкером «Сергей Осипов» действовали в Северной Атлантике после участия в девятом походе арктической группировки Северного флота. С момента начала похода корабль прошёл около 11 тысяч морских миль.

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