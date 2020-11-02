02.11.2020 (09:07)

Военные полицейские ЮВО на полигоне Молькино на Кубани провели тактико-специальное учение в городских условиях

В ходе практической части учения военные полицейские применили тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов, в сложных условиях ведения боя в населенном пункте.

Для усложнения тактической обстановки военнослужащие ЮВО выполнили различные задачи по скрытному подходу к захваченным условными террористами зданиям, блокированию и уничтожению «врага».

Особое внимание было уделено использованию городских объектов для организации огневых позиций, также были отработаны элементы перемещения в парах, четверках с организацией прикрытия групп.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.

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