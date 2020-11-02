Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.11.2020 (07:17)

Химическую безопасность откачки более 100 тонн химикатов обеспечил сводный отряд Минобороны на скважинах рассолопромысла в Усолье-Сибирском

Сводный отряд Минобороны, который прибыл в г. Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории "Усольехимпром", обеспечил безопасное извлечение более 100 тонн жидких химических отходов из скважин рассолопромысла, находящихся под давлением.

В ходе проведения работ специалисты РХБ защиты выполняли мероприятия по постановке водяных завес на рабочей площадке для обеспечения химической безопасности проводимых работ.

Кроме этого, военнослужащие продолжают проводить химический мониторинг в районе рабочей площадки и на площадке цеха ртутного электролиза.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнял задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 1,5 тысяч огневых задач выполнили в уходящем году артиллеристы общевойскового объединения ВВО в Бурятии
С соединением управления ВВО в Забайкалье началась тренировка по связи
Военнослужащие РХБ защиты Восточного военного округа за прошедший месяц обработали около 200 объектов военной инфраструктуры Уссурийского гарнизона
В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах началась подготовка полигонов к новому учебному году

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false