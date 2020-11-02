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02.11.2020 (07:03)

Более 1,5 тысяч огневых задач выполнили в уходящем году артиллеристы общевойскового объединения ВВО в Бурятии

С начала текущего года военнослужащими ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе проведения мероприятий боевой подготовки было выполнено более 1,5 тысяч огневых задач, в том числе свыше 350 задач с боевой стрельбой.

С военнослужащими артиллерийских подразделений было проведено более 40 различных контрольных занятий по стрельбе.

Также в текущем году начальником ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения ВВО впервые был апробирован способ ведения и корректировка огня артиллерии с модернизированного углубленного командно-наблюдательного пункта. Это позволяет командному составу быть менее заметными условным противником, при этом эффективность выполнения поставленных задач не снижается.

Стоит отметить, что в текущем году военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского подразделения стали лидерами Всеармейского конкурса по полевой выучке артиллерийских батарей имени маршала артиллерии Г.Е. Передельского. В ходе конкурса расчеты выполняли упражнения боевых стрельб из «Мста-С», в том числе и стрельбу прямой наводкой, отработали ряд нормативов по управлению огнем, а также перемещения и контрогневые маневры с учетом опыта современных военных конфликтов.

Кроме того, военнослужащие подразделений ракетных войск и артиллерии общевойскового объединения округа приняли участие в совместном российско-монгольском военном учении «Селенга-2020», где успешно выполнили задачи по ликвидации условных бандформирований.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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