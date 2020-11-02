02.11.2020 (06:34)

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ продолжается перевод ВВСТ на зимний режим эксплуатации

Подготовка ВВСТ к эксплуатации в зимних условиях включает в себя несколько этапов: дефектовку техники, узлов и агрегатов, расчет горючего и смазочных материалов, а также других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу ВВСТ к работе в зимних условиях, проведение сборов и занятий с личным составом, выполнение работ и подведение итогов.

По завершении мероприятий перевода, специальная комиссия соединения подведет итоги, с проверкой работоспособности всех систем, узлов, агрегатов и оборудования.



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