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02.11.2020 (06:07)

С соединением управления ВВО в Забайкалье началась тренировка по связи

С соединением управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, началась тренировка по связи, в ходе которой отрабатывается широкий круг вопросов по организации устойчивой связи между подразделениями по радиорелейным, радиочастотным и спутниковым каналам связи.

Главная задача тренировки – проверка умения военных связистов уверенно эксплуатировать современные средства связи, недавно поступившие на вооружение войск ВВО.

Помимо этого, военные специалисты выполняют нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

Кроме того, проверяется работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Подобные тренировки проводятся регулярно и призваны повышать профессиональный уровень военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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