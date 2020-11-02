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02.11.2020 (06:00)

Военнослужащие РХБ защиты Восточного военного округа за прошедший месяц обработали около 200 объектов военной инфраструктуры Уссурийского гарнизона

Военнослужащие РХБ защиты Восточного военного округа за прошедший месяц обработали около 200 объектов Уссурийского гарнизона и свыше 100 000 кв.м. прилегающих территорий. В мероприятиях по дезинфекции участвует порядка 20 единиц военной техники и более 50 специалистов РХБ защиты.

Дезинфекция проводится и на железнодорожных станциях погрузки и выгрузки личного состава молодого пополнения.

Ежедневно специалисты РХБ защиты в своей работе применяют авторазливочные станции АРС-14КМ, используя при этом средства индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания. Дезинфекция производится путем распыления специального раствора. Общая дезинфекция мест общего пользования военные химики проводят не реже четырех раз в сутки. Текущую дезинфекцию всех контактных поверхностей проводят в течении дня.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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