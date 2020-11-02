Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.11.2020 (05:45)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах началась подготовка полигонов к новому учебному году

В рамках подготовки к зимнему периоду обучения военнослужащие инженерно-саперных подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах начали сплошную очистку полигонов после проведения ряда учений и боевых стрельб в летнем периоде обучения.

Для выполнения поиска, разминирования и уничтожения взрывоопасных предметов были созданы специальные группы разминирования из военнослужащих инженерно-саперных подразделений армейского корпуса ВВО.

Перед началом очистки полигонов с саперами были проведены практические и теоретические занятия по специальной подготовке. Военнослужащие изучили назначение, устройство миноискателей и щупов, тактико-технические характеристики средств разминирования, обезвреживания, уничтожения и обозначения обнаруженных взрывоопасных предметов, а также способы уничтожения боеприпасов и порядок безопасного вывоза их к месту утилизации.

Кроме того, весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.

Все военнослужащие инженерно-саперных подразделений обеспечены индивидуальными средствами бронезащиты, современными миноискателями, средствами связи и специальным транспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов.

Подготовка к новому учебному году началась на полигонах «Горячие Ключи», «Лагунное» на Курильских островах и на полигоне «Успеновский» на Сахалине. Всего к мероприятиям по очистке полигонов привлечено более 400 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Новый тип винтовок использовали снайперы ВВО на тактических учениях
В Амурской области количество желающих служить по контракту в Восточном военном округе выросло в два раза
Вооруженные силы России и Монголии совместно разгромили группировку условного противника на учениях «Селенга-2020»
Хабаровское региональное отделение «Юнармии» заняло первое место в Дальневосточном федеральном округе в смотре-конкурсе региональных отделении? «ЮНАРМИЯ»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false