02.11.2020 (05:39)
Новый тип винтовок использовали снайперы ВВО на тактических учениях
В Хабаровском крае снайперы использовали винтовки СВ-98.
Учения проходили на открытой местности и в зданиях. Особенностью мероприятия стал новый метод взаимодействия между группами в зданиях, заключающийся в постановке целеуказания одной группой, занявшей позиции на верхних этажах - другой, ведущей стрельбу. Такой приём в огневой подготовке значительно повышает быстродействие в работе снайперов и точность поражения мишеней.
Эффективность поражения целей была достигнута за счёт рассредоточения огня между снайперами: одна группа работала по живой силе, другая - по военной технике условного противника.
Новости по теме:
В Амурской области количество желающих служить по контракту в Восточном военном округе выросло в два раза
Вооруженные силы России и Монголии совместно разгромили группировку условного противника на учениях «Селенга-2020»
Хабаровское региональное отделение «Юнармии» заняло первое место в Дальневосточном федеральном округе в смотре-конкурсе региональных отделении? «ЮНАРМИЯ»
Военнослужащие ВВО в Забайкалье выполнили работы по реставрации памятников, посвященных Великой Отечественной войне
Метки: