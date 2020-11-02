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02.11.2020 (05:39)

Новый тип винтовок использовали снайперы ВВО на тактических учениях

В Хабаровском крае снайперы использовали винтовки СВ-98.

Учения проходили на открытой местности и в зданиях. Особенностью мероприятия стал новый метод взаимодействия между группами в зданиях, заключающийся в постановке целеуказания одной группой, занявшей позиции на верхних этажах - другой, ведущей стрельбу. Такой приём в огневой подготовке значительно повышает быстродействие в работе снайперов и точность поражения мишеней.

Эффективность поражения целей была достигнута за счёт рассредоточения огня между снайперами: одна группа работала по живой силе, другая - по военной технике условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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