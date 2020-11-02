02.11.2020 (05:32)

В Амурской области количество желающих служить по контракту в Восточном военном округе выросло в два раза

Специалисты пункта отбора на военную службу по контракту в г. Белогорск Амурской области досрочно выполнили установленный командованием Восточного военного округа план. Несмотря на ряд ограничений по санитарно-эпидемиологической обстановке, пунктом отобрано около 200 граждан для службы по контракту в соединениях и частях округа. Это в два раза больше чем было отобрано годом ранее. В настоящий момент специалисты первыми в округе выполнили установленные показатели.

В результате грамотно организованной работы по профессиональному ориентированию в учебных заведениях среднего профессионального образования, более 80 выпускников текущего года изъявили желание служить по контракту. Также значительно выросла популярность трудоустройства в армии и у граждан, ранее отслуживших службу по призыву в других регионах страны. Также на военную службу поступили около 20 женщин.

В начале текущего года специалисты пунктов отбора кандидатов для прохождения службы по контракту в Восточном военном округе приступили к приему документов удаленно. Принятые меры обеспечили необходимую безопасность здоровья в условиях карантинного режима.

Благодаря информационно-коммуникационным сервисам, процесс поступления граждан на военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации значительно упростился. Для этого гражданам, решившим связать свою жизнь с армией, надо зарегистрироваться на сайте Министерства обороны РФ и подать первичный пакет документов в пункт отбора на военную службу по контракту, не выходя из дома. По истечении трех рабочих дней, в случае положительного рассмотрения кандидата, будут предложены вакантные воинские должности. Также значительно упрощена схема прохождения обязательных мероприятий проверки, требующих обязательного личного присутствия гражданина.

На территории Амурской области работают два пункта отбора граждан на военную службу по контракту — в Благовещенске и Белогорске. Ознакомиться с вакансиями можно напрямую обратившись в пункты отбора или через размещенные объявления в средствах массовой информации.

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