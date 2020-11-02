02.11.2020 (04:45)

Вооруженные силы России и Монголии совместно разгромили группировку условного противника на учениях «Селенга-2020»

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия, завершился основной этап российско-монгольского учения «Селенга-2020». В розыгрыше тактических действий приняли участие подразделения Восточного военного округа и оперативная группа Вооруженных сил Монголии.

Особенностью совместного учения стал розыгрыш тактических эпизодов российской и монгольской стороной, каждой на своих полигонах с использованием онлайн-наблюдения за ходом практических действий по веб камерам, расположенным на разных учебных точках.

Впервые на учении «Селенга» российские военнослужащие использовали современные средства разведки и комплексы беспилотной авиации, которые осуществляли сбор данных для реактивной, ствольной артиллерии и танковых подразделений ВВО.

Системы залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожили пункты управления, склады с боеприпасами, и системы ПВО условного противника. Прикрытие с воздуха осуществили штурмовики Су-25 «Грач» и ударные вертолеты Ми-24.

Для поражения остаточных целей и отходящих групп «противника», в бой вступили штурмовые отряды танковых и мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии.

Стоит отметить, что в ходе практических действий на тактическом поле применялась тактика, используемая в современных вооруженных конфликтах, в частности, стрельба танков Т-72Б с закрытых огневых позиций по целям на максимальной дальности.

Мобильные группы радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа показали коллегам из Монголии эффективность применения средств радиоэлектронного подавления каналов управления БЛА условного противника, с помощью новейшей станции помех «Поле-21». Военнослужащие подавили каналы привязки беспилотников к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Разведывательные подразделения продемонстрировали комплексное прикрытие колонны боевых машин в ходе марша от организации засад и нападения диверсионных подразделений условного противника.

Кроме этого участники учений в онлайн режиме продемонстрировали навыки преодоления минного поля и рва с помощью танкового мостоукладчика, а также эвакуацию раненых с поля боя беспосадочным способом на внешней подвеске вертолета Ми-8 амтш.

Впервые на учении «Селенга-2020» военнослужащие выполнили новейшие тактические приемы на армейских мотовездеходах и мотоциклах высокой проходимости. Используя штатное вооружение, военнослужащие дезориентировали отступающую группу условных боевиков, вынудив его переместиться на выгодные рубежи.

По защищенным каналам радио и видеосвязи оперативная группа ВС Монголии, которая наблюдала за ходом событий на территории России, передала координаты передвижения групп неприятеля своим подразделениям, которые в свою очередь на полигоне «Дойтым Ан» разгромили условных боевиков.

На совместном российско-монгольском учении «Селенга-2020» были задействованы танковые и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, общей численностью порядка 650 человек и более 100 единиц техники.

Войска Вооруженных сил Монголии задействовали на своем полигоне около 450 человек и более 100 единиц автомобильной и механизированной техники.

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