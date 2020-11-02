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02.11.2020 (04:22)

Пушкинский театр во Владивостоке передал более 1,5 тыс. книг из своего фонда морякам Тихоокеанского флота

Моряки соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота получили в подарок от коллектива Пушкинского театра Дальневосточного федерального университета более 1500 книг о морском деле.

Редкие книги на протяжении всей жизни собирал бывший директор Пушкинского музея ДВФУ подполковник в отставке Александр Бутырин. Со временем они были включены в фонд Пушкинского театра. Уникальная коллекция содержит исторические издания о становлении и развитии Российского флота, биографии флотоводцев. Среди литературы есть труды по искусствоведению, по истории Владивостока, Приморского края, Дальнего Востока, много публикаций посвящено становлению и развитию Тихоокеанского флота.

Тихоокеанцы поблагодарили коллектив театра за ценный подарок и заверили, что книги будут использоваться для подготовки матросов и офицеров.

Литература уже принята на учет, систематизирована и распределена по корабельным библиотекам соединения.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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