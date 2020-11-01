01.11.2020 (22:02)

Оркестр Нахимовского военно-морского училища стал участником музыкально-исторического фестиваля «Трубы победы. 1945»

В историческом парке Санкт-Петербурга «Россия – моя история» открылся музыкально-исторический интернет-фестиваль «Трубы Победы. 1945». Это цикл лекций известного российского военного историка, участника военно-исторического движения «Российское военно-историческое общество» Бориса Кипниса в сопровождении лучших духовых оркестров Петербурга.

Фестиваль посвящен героической истории Великой Отечественной войны. В онлайн-концертах фестиваля принимают участие известные российские духовые оркестры, в числе которых Адмиралтейский оркестр, Концертный духовой оркестр «Нева», Концертный духовой оркестр «Петр Великий».

В фестивале принял участие духовой оркестр Нахимовского военно-морского училища, руководитель — Сергей Александрович Ежов. Оркестр НВМУ представил концертную программу, состоящую из двух отделений: «Дорога на Берлин» с музыкальными произведениями, созданными во время Великой Отечественной войны, «И все-таки, море» с музыкальными произведениями о море, о героических страницах Военно-Морского Флота.

Музыкально-исторические лекции не только переносят зрителей в эпоху Великой Отечественной войны, но и сохраняют историческую память среди молодого поколения.

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