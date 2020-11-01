01.11.2020 (21:08)

Главком ВМФ России поздравил с 5-летием со дня основания Адмиралтейский координационный совет общественных организаций ветеранов Военно-морского флота

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в своём поздравительном обращении к ветеранам высоко оценил помощь военных инспекторов, помощников командующих флотов по работе с ветеранами, ветеранов Адмиралтейского координационного совета общественных организаций и отметил, что за пять лет проделана большая работа по развитию и укреплению организационной структуры ветеранских организаций ВМФ, реализованы условия для вхождения ветеранов в координационный совет, их сплочения. «Сегодня члены Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов в полной мере ощущает свою причастность к флотскому сообществу и той работе, которая проводится в коллективах ВМФ»

Как отметил Адмирал Николай Евменов, – «За пять лет существования и активной работы состав Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ увеличился на 42 подразделения и сегодня в его состав входит 101 ветеранская организация Военно-морского флота. Всего в Военно-морском флоте насчитывается 178 ветеранских организаций, в состав которых входят более 33 тысяч ветеранов. Это серьезный организм, который является важнейшей опорой для военных моряков в решении широкого спектра поставленных задач»

«Сложившаяся организация взаимодействия главного командования ВМФ России с ветеранскими объединениями дает большой импульс их активной работе, позволяет ветеранам чувствовать себя неотъемлемой частью и участвовать в деятельности главного командования ВМФ по основным направлениям развития и применения флота», - сказал главком ВМФ.

«Заслугой ветеранских организаций ВМФ является проведение большого комплекса мероприятий информационно-пропагандистской, военно-патриотической, военно-социальной, военно-мемориальной направленности, а также военно-шефской работы в образовательных учреждениях. За годы своей деятельности члены Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ организовали и провели более 1300 мероприятий», – подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

Как сказано в поздравительном слове главкома ВМФ, – «Ветераны во взаимодействии с главным командованием ВМФ активно участвуют в организации и проведении торжественных церемоний вступления в ряды движения «Юнармия» школьников, кадетов и воспитанников образовательных организаций морской направленности. За участие в работе совета более 200 ветеранов ВМФ награждены ведомственными знаками главнокомандующего ВМФ, общественными наградами, 45 ветеранов ВМФ – участники главного военно-морского парада».

Справочно: В настоящее время Адмиралтейский координационный совет общественных организаций ветеранов ВМФ – это постоянно действующий коллегиальный совещательный орган для координирования деятельности общественных ветеранских организаций с органами военного управления ВМФ, а также государственными органами и органами местного самоуправления, который и дальше будет своей работой способствовать консолидации интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов ВМФ для укрепления обороноспособности страны, повышения боеготовности, сохранения и развития традиций флота, поднятия престижа военной службы в соединениях и частях ВМФ.

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