02.11.2020 (05:04)

Российские военные медики Южного военного округа продолжают лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Лечение больных в мобильном многопрофильном госпитале ВС РФ, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией

За период работы с 20 октября с.г. военные медики Южного военного округа приняли на лечение более 90 пациентов, 13 из которых после успешного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий были выписаны. В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия), на лечении находится 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики для доведения до граждан.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.

Справочно: Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице