01.11.2020 (19:13)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из Тартуса

Отряд кораблей и судов Северного флота под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика вышел в Средиземное море из пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

В течение нескольких дней большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай» пополняли запасы, проводили текущий ремонт и отрабатывали мероприятия повседневной деятельности.

Военнослужащие БПК «Вице-адмирал Кулаков», пользуясь случаем, на берегу сдали зачёты по физической подготовке за третий квартал.

В течение некоторого времени североморцы ещё будут действовать в Средиземном море, а затем возьмут курс в основной пункт базирования. Завершить очередной дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» должен до конца года.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» действует в Средиземном море с начала августа. За время дальнего похода моряки прошли около 22 тысяч морских миль, отработали задачи нескольких учений по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок условного противника.

За время дальнего похода в Средиземном море североморцы совершили деловые заходы в Алжир и в Грецию, на Кипр и в Сирию.

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