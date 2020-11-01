01.11.2020 (16:53)

Военнослужащие 100-ой ВАИ приняли участие во Всеармейском правовом диктанте, проходившем в рамках Единого дня правовых знаний ВС РФ на этой неделе

В ходе проведения правового диктанта в формате тестирования, личному составу инспекции было предложено 25 заданий, для ответов на которые давалось 30 минут.

Справочно: Правовой диктант направлен на выявление уровня правового воспитания и правовой культуры военнослужащих необходимого для осуществления служебной деятельности.

100-я военная автомобильная инспекция является подразделением непосредственного подчинения Главному управлению военной полиции Министерства обороны Российской Федерации, поэтому от военнослужащих инспекции требуется высокий уровень знаний законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации, а также норм международного гуманитарного права.



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