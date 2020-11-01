01.11.2020 (16:01)
В Пермском СВУ прошла интеллектуальная викторина «Его величество автомобиль и правила дорожного движения» по автомобилестроению и знанию правил дорожного движения
В первом разделе викторины вопросы викторины были связаны с автомобилями, историей их создания. Воспитанники также узнали, кто же стал первым создателем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, и как появились правила дорожного движения.
С особым интересом обучающиеся отвечали на вопросы об автомобилях-актёрах и происхождении названий автомобилей. Самым интересным, по мнению суворовцев, оказался вопрос о том, на каких автомобилях Главнокомандующие принимали Парады Победы в разные годы.
Во втором разделе викторины воспитанники продемонстрировали ролик, созданный сотрудниками и обучающимися Пермского суворовского военного училища.
Все свои знания по правилам дорожного движения воспитанники смогли закрепить, участвуя в познавательных играх. На собственном примере они смогли понять, что очень важно быть внимательными на дороге, как водителям, так и пешеходам.