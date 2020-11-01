01.11.2020 (15:42)

Сотрудники 170-й ВАИ провели профилактическую акцию по предупреждению травматизма на дорогах

Военные автоинспекторы 170-й ВАИ совместно с ГИБДД Кемеровской области в рамках масштабной профилактической акции «Пристегнись!» провели занятия с военнослужащими по предупреждению травматизма на дорогах.

Во время проведения акции водителям и владельцам личного автотранспорта доводилась информация о важности использования ремней безопасности. Инспекторы рассказали об их устройстве и техническом состоянии. Также всем участникам акции были вручены тематические памятки, разъясняющие необходимость использования удерживающих устройств в автомобилях. Особое внимание уделялось необходимости использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств при перевозке детей.

Профилактическая акция направлена на формирование у участников дорожного движения ответственности и привлечение внимания водителей к собственной безопасности и безопасности пассажиров транспортных средств.

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