01.11.2020 (15:36)

В Оренбургской области дан старт акции ВАИ ЦВО «Автошина»

Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверят состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации в зимний период. Инспекторы ВАИ во время остановки автомобилей в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций будут проверять у водителей наличие медицинских масок и перчаток. В ходе проведения акции планируется подвергнуть проверке около 2.5 тыс. единиц военной техники, в их числе современные КамАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот».

Акция продлится до середины ноября и завершится сдачей военными водителями зачетов по правилам дорожного движения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице