01.11.2020 (15:24)

В Кронштадтском Морском соборе состоялось освящение четырех бронзовых памятников святого праведного Иоанна Кронштадтского

Это торжественное событие приурочено к тридцатилетию со дня прославления Иоанна Кронштадтского, канонизированного Русской православной церковью на Поместном соборе в 1990 году.

Всю свою жизнь протоиерей Иоанн Кронштадтский посвятил служению людям - как на церковном поприще, так и на ниве благотворительности. Будучи настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, отец Иоанн основывает Дом Трудолюбия – пространство, в котором любой человек, находясь в сложной жизненной ситуации, имел возможность найти себе место в этом мире. В этом заведении люди могли заработать себе немного денег, получить ночлег, медицинскую помощь, профессиональные навыки.

Не случайно, что именно в Морском соборе состоялось это событие. Отец Иоанн призывал жертвовать средства на строительство грандиозного, главного храма-памятника всем когда-либо служившим морякам и участвовал в закладке фундамента Морского собора в Кронштадте. Перед началом строительства отец Иоанн говорил: «Морской храм должен быть славою флота и России и свидетельством веры и благочестия русских победоносных воинов. Надо спешить строить храмы, как вы спешите строить военные суда. Церковь тот же корабль, которым управляет Сам Господь со Отцом и Духом Святым и лучше всяких военных судов может охранять не только флот, но и все воинство и всю Россию».

В день рождения Иоанна Кронштадтского, 1 ноября, четыре освященных бронзовых памятников, изготовленные Российской Национальной Творческой Мастерской будут переданы в дар и отправлены во все уголки мира. На малую родину святого в село Сура Архангельская области, православным верующим Абхазии, а также русским общинам в городе Лос-Анджелесе в США и в городе Мельбурне в Австралии. Символично, что освящение и передача памятников состоялось в год столетия Русского исхода из Крыма и образования Русской Православной Церкви Заграницей. Освященные образы праведного Иоанна станут частичкой земного удела служения святого для православных людей Русского Севера, Абхазии, США, Австралии, что послужит умножению любви между народами, укреплению веры во всем мире.

Освятил монументальные памятники митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, при участии прихода Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца и сотрудников филиала Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» во главе с заведующим филиалом Тарапоном Александром Петровичем.



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