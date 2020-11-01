01.11.2020 (15:18)

Курсанты Военного университета прошли практические занятия по вождению боевых машин

В подмосковном Алабине курсанты, обучающиеся специальности «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности» в ходе комплексного практического занятия по дисциплине «Огневая подготовка и боевые машины» получили навыки вождения боевых машин БМП-2.

Накануне курсанты применили свои теоретические знания в тренажёрном комплексе, где преподаватели разъяснили каждому из них особенности вождения и практически обучили основам эксплуатации техники на современных симуляторах боевых машин пехоты.

В ходе выполнения подготовительных упражнений (ПУ-1 и ПУ-3) будущие офицеры информационного обеспечения получили практический опыт вождения на танкодроме гвардейской Кантемировской дивизии. Приобретённые навыки безусловно благоприятно повлияют на развитие боевых знаний курсантов и на понимание солдат в будущей профессиональной деятельности.



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