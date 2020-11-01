01.11.2020 (13:58)

Выпуск более 200 офицеров-штурманов состоялся в Челябинске

В ходе торжественной церемонии дипломы об окончании высшего военного учебного заведения с отличием получили 17 молодых офицеров, ещё один выпускник-штурман за отличные показатели в учебе удостоился золотой медали. Красные дипломы отличникам вручил главный штурман Военно-воздушных сил Главного командования Воздушно-космических сил России полковник Анатолий Миняйло. С окончанием учёбы и присвоением первого офицерского звания молодых лейтенантов поздравил начальник филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушной академии» в Челябинске, заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов: «Хочу поздравить вас с завершением очень важного этапа в вашей жизни, в вашей судьбе, поздравить с окончанием учёбы, с присвоением первого офицерского звания - лейтенант. Убеждён, что вы достойно пронесёте высокое звание офицера - выпускника челябинского училища, сохраните и приумножите славные традиции военно-воздушных сил, а свои профессиональные обязанности будете исполнять ответственно и с полной отдачей».

Выпускники челябинского филиала «Военно-воздушной академии» продолжат службу в воинских частях Вооружённых Сил Российской Федерации, а также в других силовых структурах и ведомствах.

При проведении церемонии выпуска было обеспечено соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий.

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