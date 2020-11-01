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01.11.2020 (13:49)

Военная академия ВКО приняла участие в правовом диктанте

Всеармейский правовой диктант в Твери прошел на базе Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К.Жукова.

В диктанте приняли участие около тысячи человек из числа военнослужащих и гражданского персонала ВУЗа Воздушно-космических сил.

Справочно: Цель диктанта — проверка и повышение правовых знаний и юридической грамотности личного состава. На написание диктанта отводилось 30 минут. За это время участники должны были ответить на 25 вопросов на знание Уголовного кодекса Российской федерации, уставов Вооруженных Сил, положений Конституции РФ и норм Международного гуманитарного права.

Всеармейский правовой диктант был организован в условиях строгого соблюдения необходимых противоэпидемических мер с проведением термометрии бесконтактным способом, соблюдением социальной дистанции при рассадке участников и использованием средств индивидуальной защиты.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Более 1,5 тыс. военнослужащих 15-й армии ВКС ОсН стали участниками Всеармейского правового диктанта

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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