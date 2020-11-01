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01.11.2020 (13:44)

Военные водители Каспийской флотилии проходят обучение на современных тренажёрных комплексах в Дагестане

В пункте дислокации соединений и воинских частей Каспийской флотилии в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий проходят технические конференции и дополнительные занятия с водителями.

Инструкторы КФл учат водителей навыкам безопасной езды в зимних условиях на современных тренажерных комплексах, позволяющих имитировать процесс вождения в любое время года и при любых погодных условиях, по сложным дорогам и бездорожью.

На первом этапе военнослужащие отрабатывают выполнение элементов вождения в экстремальных условиях на тренажерах. Водители, получившие положительные оценки, перейдут к практическому выполнению приёмов контраварийной езды на автодромах.

Особое внимание уделяется обучению молодого пополнения, прибывающего из военных комиссариатов и не имеющего достаточного опыта вождения. Подобные занятия предусмотрены и с военнослужащими, которые являются владельцами личного транспорта.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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