01.11.2020 (13:37)

Офицеры управления 49-й армии ЮВО в Ставрополе сдали итоговую проверку по физической подготовке за 2020 год



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сдача итоговой проверки по физической подготовке за 2020 год офицерами управления 49-й армии ЮВО

В ходе мероприятий на современном стадионе и спортплощадках соединения связи военнослужащие выполнили нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе бег на 100 м, 3 и 5 км.

Нормы физической нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией сдающего, чем старше человек – тем больше упражнений для выбора. Каждый офицер и солдат отработал от 3 до 5 упражнений.

Кроме того, отрабатывались упражнения по военно-прикладным навыкам: метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

В частности военнослужащие на время выполнили марш-броски с оружием на 5 и 10 км, специальные комплексы приемов армейского рукопашного боя с автоматами и штык-ножами.

Мотивация военнослужащих к повышению своей физической подготовленности основана на системе материального поощрения. Военные, сдающие экзамен по физподготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

На сегодняшний день надбавку за успехи в спорте получают около 20 военнослужащих управления объединения, среди них – 4 мастера и 15 кандидатов в мастера спорта.

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