Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.11.2020 (13:10)

Подведены итоги научных конкурсов среди вузов Минобороны Российской Федерации

На заседании Ученого совета Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге грамотой министра обороны Российской Федерации была награждена лейтенант медицинской службы Маргарита Чайкина. Научная работа слушателя ординатуры Маргариты Чайкиной была признана лучшей с точки зрения практической значимости для военной медицины в научном конкурсе Минобороны «Военная медицина», организатором которого традиционно является Военно-медицинская академия.

Справочно: В 2019-2020 учебном году Конкурсной комиссией было рассмотрено 19 научных работ, направленных 7 военными образовательными организациями высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.

1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false