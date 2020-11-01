01.11.2020 (12:48)

Призеров Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» – разведчиков танковой дивизии ЦВО наградят специальными призами

Лучшие разведчики танковой дивизии Центрального военного округа, призеры Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки», получат специальные подарки, которые учреждены в соединении в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Переходящий приз имени Героя России разведчика Юрия Шадуры, служившего в Чебаркульском гарнизоне и погибшего в ходе боев с террористами, «Лучшему подразделению разведки дивизии» представляет собой скульптуру русского витязя, изготовленную мастерами «Уральской бронзы».

Отличившегося по итогам года офицера военной разведки ждет приз имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Василия Колонова, свершившего подвиги в составе пешей разведки и захороненного в Челябинской области. Лучшего разведчика из числа солдат отметят призом имени Героя Советского Союза Василия Казанцева, который одним из первых водрузил Красное знамя над фашистским рейхстагом 30 апреля 1945 года и который был смертельно ранен в бою 1 мая того же года. Призы представляют собой ножи разведчиков, изготовленные мастерами Златоуста и свидетельства с рассказом о боевом пути Героев.

«Вместе с Челябинским региональным отделением движения «Бессмертный полк» и командованием дивизии мы решили так увековечить память о наших земляках – Героях. Пусть пример их служения Отечеству будет образцом для сегодняшних разведчиков! Вручение призов состоится в День военного разведчика 5 ноября» - отметил председатель Совета шефов воинских частей и Попечительского совета Фонда Игорь Михайлов.

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