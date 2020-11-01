01.11.2020 (12:41)

Экипаж подводной лодки «Старый Оскол» выполнил глубоководное погружение в морском полигоне Балтийского флота

Экипажи боевых кораблей и спасательных судов Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи Л-3 в море дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол».

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря.

В рамках проведения корабельного учения экипаж ПЛ отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения до 190 метров.

В ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж ПЛ «Старый Оскол» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Учение подводной лодки обеспечивали малый противолодочный корабль «Алексин», спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы.

ДЭПЛ «Старый Оскол» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок». Обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Подводные лодки этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице