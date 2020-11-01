01.11.2020 (12:35)

Выпускники 242 учебного центра прибыли для дальнейшей службы в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение

Выпускники 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск), дислоцированного в г. Омске, после призыва в ряды ВС РФ, в течение 3,5 месяцев проходили обучение в центре по различным воинским специальностям.

Всего в соединение прибыло около 30 младших специалистов, прошедших обучение по специальностям «механик-водитель БМД-2» и «наводчик-оператор».

По прибытии в соединение личный состав прошел первичный медицинский осмотр, противоэпидемические мероприятия, включающие в себя термометрию и исследования на предмет наличия различных заболеваний. Специалистами психологической службы проведено психологическое обследование прибывшего личного состава на предмет изучения качественных личностных характеристик прибывших младших специалистов.

По окончании всех положенных мероприятий, прибывший личный состав был распределен для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения соединения, куда будут направлены после двух недель нахождения в специальном пункте, оборудованном в соединении.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице