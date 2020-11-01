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01.11.2020 (12:29)

Два армейских спортсмена стали победителями пятого дня чемпионата России по плаванию

В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Накануне в столице Республики Татарстан прошел пятый соревновательный день, принесший армейским спортсменам три медали – две золотые и одну бронзовую.

Старший лейтенант Олег Костин выиграл дистанцию 50 м баттерфляем. Армеец преодолел дистанцию за 22,82 секунды. Второй результат – 23,22 секунды – в финале показал Андрей Минаков. Третьим с результатом 23,47 секунды стал еще один представитель Центрального спортивного клуба Армии Александр Садовников.

Армейская спортсменка Дарья Васькина в этот день, так же, как и одноклубник, взяла в Казани «золото» - на дистанции 50 м на спине. В финале Васькина показала результат 28,13 секунды, опередив Александру Курилкину (28,44 секунды) и Марину Кравченко (28,62 секунды).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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