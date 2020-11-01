01.11.2020 (12:25)

Армейцы первенствовали на Кубке России по бобслею и скелетону в Сочи

На олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи стартовал Кубок России по бобслею и скелетону. В первый соревновательный день армейские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую награды.

Прапорщик Елена Никитина по сумме двух заездов продемонстрировала на Кубке России в Сочи лучший результат среди скелетонисток – 1 минута 53,86 секунды. Второе место, показав время 1 минута 54,47 секунды, заняла Юлия Канакина. На третью ступень пьедестала почета с результатом 1 минута 54,75 секунды поднялась Алена Фролова.

В тот же день армеец Ростислав Гайтюкевич, выступая в паре с Романом Кошелевым, стал победителем Кубка страны в соревнованиях двоек. Экипаж армейца по итогам двух заездов показал результат 1 минута 51,57 секунды.

Второй результат – 1 минута 52,23 секунды – у Алексея Стульнева и Михаила Мордасова. Замкнули тройку лидеров рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Степан Дубинко и Александр Ефимов – 1 минута 52,89 секунды.

Кубок России по бобслею и скелетону является заключительным отборочным турниром на первые этапы Кубка мира, который стартует 20 ноября в Сигулде (Латвия).

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