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01.11.2020 (12:21)

Армейский велосипедист одержал победу в многодневной гонке по очкам на Кубке России в Омске

На омском велотреке завершился розыгрыш Кубка России по велосипедному спорту на треке в дисциплинах гит 1 000 м и многодневная гонка по очкам.

Армейский спортсмен Артур Ершов первенствовал в многодневной гонке по очкам на Кубке России по велоспорту на треке в Омске. По результатам четырех этапов (по 30 км) армеец набрал 243 балла. Максим Пискунов, поднявшийся на вторую ступень пьедестала почета, набрал 151 балл. Павел Ничипуренко с 117 баллами занял итоговое третье место.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Никита Стрелков стал вторым в гите на 1 000 м. Представитель армейского Клуба показал время 1 минута 6,443 секунды. Первенствовал с результатом 1 минута 5,296 секунды Евгений Калмыков. Эдуард Евсеев, показав время 1 минута 7,026 секунды, поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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