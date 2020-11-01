Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.11.2020 (12:01)

Российские военные полицейские 201-й военной базы в Таджикистане приняли участие в тренировке по обезвреживанию условных террористов, совершивших попытку нападения на военный объект

В ходе тренировки военнослужащие отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативный выход в район выполнения учебно-боевой задачи, блокирование «противника». Специалисты инженерного подразделения отработали задачи по поиску взрывного устройства, подготовленного «террористами» для подрыва военного объекта.

Справочно: Подобные тренировки с различными сценариями позволяют усовершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы города Бийска Алтайского края заняли 3 место во Всероссийском интернет-чемпионате по истории ВОВ «От Бреста до Сталинграда»
В Поволжье продолжается перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации
На российской военной базе в Таджикистане завершился месячник безопасности дорожного движения
Сотрудники 192-й ВАИ в Хакасии предприняли комплекс профилактических мер в связи с ухудшением погодных условий в регионе

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false