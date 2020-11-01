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01.11.2020 (11:51)

Более тысячи химиков общевойсковой армии ЗВО привлечено к мероприятиям дезинфекции на западе России

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа ежедневно проводят мероприятия по дезинфекции территории воинских частей и объектов социальной инфраструктуры города Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области.

Более тысячи военнослужащих объединения в средствах индивидуальной защиты проводят обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК остановок общественного транспорта, дорог общего пользования, фасадов зданий и прилегающей территории к продовольственным и хозяйственным магазинам, дошкольным образовательным и медицинским учреждениям.

Расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ полка РХБ защиты армии ежедневно обрабатывают более 300 тыс. кв.м. территории военных учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге.

Мероприятия специальной обработки носят плановый характер и проводятся с целью недопущения распространения вирусных инфекций среди военнослужащих и населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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