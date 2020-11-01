01.11.2020 (11:07)
Более 1 тыс. военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии ЗВО приняли участие в спортивном празднике
В Подмосковье в Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа состоялся массовый спортивный праздник.
Военнослужащие соревновались между собой в спортивной эстафете на силу, быстроту и выносливость. В рамках спортивного праздника между военнослужащими прошел массовый забег на 5 километров. На финише всех участников состязаний ожидали полевые кухни КП-130 с горячим чаем с лимоном.
Военнослужащие-женщины выполняли упражнения по отжиманию, приседанию, прыжкам через скакалку и другим видам физических упражнений. Для самых маленьких участников праздника командованием соединения был организован творческий конкурс.
В завершении праздника состоялось награждение кубками, медалями и грамотами победителей командных и индивидуальных видов спорта.
Целью спортивного праздника стало сплочение личного состава дивизии и выявление слабых мест в физической подготовке.