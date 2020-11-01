01.11.2020 (11:04)

На Балтийском флоте прошел месячник безопасности дорожного движения

В рамках месячника было проведено более 100 мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Основное внимание в ходе реализации мероприятий месячника должностными лицами 262-й региональной автомобильной инспекцией было уделено военнослужащим – владельцам личного автотранспорта. Охват военных водителей составил 100%. Так же в мероприятиях приняли участие и военнослужащие, участвующие в дорожном движении в качестве пассажиров или пешеходов.

Сотрудники военных автоинспекций гарнизонов флота провели с военными водителями и владельцами личного автотранспорта свыше 30 технических конференций и порядка 100 осмотров транспортных средств. Помимо этого, были проведены занятия по контраварийной подготовке, в ходе военно-технического информирования до военнослужащих довели вступившие в силу в этом году изменения в правилах дорожного движения.

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